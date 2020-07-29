Kurban Bayramı'na doğru
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Kurban Bayramı'na doğru

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Fatma Aksal, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurban Bayramı'na doğru
29.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:05

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Fatma Aksal, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal mesajında, İslam aleminin kurbanlarının makbul, dualarının da kabul olmasını dilediğini belirtti.

Kurban ibadetinin; cömertlik, Allah'a ve kardeşine yakınlaşmak olduğunu ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz coğrafyada din kardeşlerimiz zulüm altında inlerken, ülkemizde huzur ve refah içinde Kurban Bayramı'nı idrak etmek bizler için şükür vesilesiyken, dualarımız; kardeşlerimizin de bir an önce uğradıkları zulümlerden, haksızlıklardan kurtulmaları içindir. Türkiye olarak, yakın ve uzak coğrafyamızda yaşanan krizlerden uzak bir konumda, istikrar ve güven içinde geleceğimizi inşa ve ihya ediyor, kutlu yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz.

Dünyada pek çok ülkenin sağlık sisteminin iflas ettiği, ekonomilerinin altüst olduğu bir dönemde yaşanan Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın bayramı tam anlamıyla hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Salgın döneminde, devlet olarak tüm imkanları vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve refahı için seferber ettik. AK Parti iktidarlarıyla bir gelenek haline gelen emeklilere biner liralık bayram ikramiyesini bu dönemde de ödemeye devam ediyoruz. Bu bayramda 12.4 milyon emekli vatandaşımıza yapılan ödemelerle inanıyorum ki bayramımız daha güzel geçecektir. Engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım ücretleri ve yükseköğrenim öğrencilerinin kredi ve burs ödemeleri de bayram öncesinde yapılacaktır. Kurban Bayramı öncesinde verilen müjdeler, destekler vatandaşlarımızın bayramını şenlendirecektir. "

-"Bahtiyarlık yaşıyoruz"

Her şeyin ötesinde bu yıl Kurban Bayramı'na ayrı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra bayram namazının kılınacak olmasının tarif edilemez sevinci ile girileceğinin altını çizen Aksal, şöyle devam etti:

"Bu ulu mabedin aslına rücu ettirilmesinde dirayetli duruşuyla bizlere liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da milletimiz adına teşekkürü bir borcu biliyorum.Dünyanın saygın ve güçlü bir ülkesi olarak Türkiye, attığı her adımda, önce kendi vatandaşlarının, ardından da dost ve kardeşlerinin hukukunu en güzel şekilde savunacaktır. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararı da insanımızın talebi, asra yaklaşan özleminin gerçeğe dönüştürülmesi için verilmiş bir karardır.

Mübarek Kurban Bayramının, dünyada 2020'de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizdeki birliği, beraberliği güçlendirmesi, gönüllerin şenlenmesine vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu yıl salgın nedeniyle Hac farizasını yerine getiremeyecek vatandaşlarımıza da gelecek yıllarda hac ibadetlerini yerine getirme gücü ve şevkini Rabbimden diliyorum. Bayramlaşmalarda koronavirüse karşı uygulanan tedbirlere tam uyulmasını, temizlik, maske ve mesafe kuralına dikkat edilmesini tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Bu duygularla, Kurban Bayramınızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyor, bayramın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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