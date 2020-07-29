Kurban Bayramı'na doğru Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karacoşkun, mesajında, bayramların sevinçleri olduğu kadar sıkıntıları da paylaşabilmenin önemini ifade ettiğini belirtti.

Bayramların kırgınlıkların giderildiği, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi manevi değerleri içine alan, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı önemli günler olduğuna işaret eden Karacoşkun, "Sevginin, vefanın, fedakarlığın, teslimiyetin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan Kurban Bayramı, bu milli ve manevi değerleri yaşamak ve kuşaktan kuşağa aktarmak adına önemli ve kutsal bir vesiledir." ifadelerini kullandı.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de bayramların dostluğun pekişmesi ve kardeşliğin daim olması için önemli birer fırsat olduğunu aktardı.

Millet olarak "Komşusu aç iken, tok olan bizden değildir" felsefesiyle karşılanan bu bayramda ihtiyaç sahiplerinin yanında olunması gerektiğini ifade eden Şeker, "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle bayramı sevdiklerimize zarar verememek için maske ve mesafe kurallarına uyarak geçirmemiz gerekiyor. Umarım bundan sonraki bayramları layığıyla yerine getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Kilis Ticaret ve Ekonomi Kulübü Başkanı Metin Kara da bu sene her iki bayramın da koronavirüs tehlikesiyle mücadele ettiği, ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği zorlu bir sürece denk geldiğini hatırlattı.

Bu durumun insanlığa yeni tecrübeler kazandırırken, toplumda paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme duygularını pekiştirmesine sebep olduğuna işaret eden Kara, "Ramazan bayramında olduğu gibi bu yıl Kurban Bayramı'nda da defa dışarı çıkamayacağız. Salgının bulaşmaması için herkes bayramı kendi evinde kutlayacak. Salgınla mücadele kapsamında bayram da olsa bu kurala hepimiz uyacağız ve bayramı evimizde geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramı da yaşanılan zorlu süreç nedeniyle evlerde geçirilecek olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Özdemir, tüm Müslümanlar olarak bundan sonraki bayramlarda aynı sofralarda buluşarak doyasıya kucaklaşmak temennisinde bulundu.

Kaynak: AA