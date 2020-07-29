Kurban Bayramı'na doğru Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygular ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir bayramı daha karşılamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, dost ve akrabaların karşılıklı ziyaretlerle bir araya geldiği, ihtiyaç sahiplerinin daha fazla hatırlanarak gözetildiği özel günler olduğunu aktaran Soytürk, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de dünyadaki mazlumlara, savaş mağdurlarına kucak açarak, dünyaya insanlık örneği vermeye devam ettiğini ifade etti.

Vali Soytürk, "Yıllardır kan, acı ve gözyaşının eksik olmadığı komşu ülkelerdeki ve tüm dünyadaki insanlık dramının bayram vesilesiyle bir an önce son bulmasını, dünyada huzur ve barışın hakim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de bayramların kardeşlik bilincini yenileme, insanlar arasındaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesi olduğunu belirtti.

Son günlerde tüm insanlığın dünyayı saran koronavirüs ile mücadele ettiğine işaret eden Milletvekili Dülger, mesajında, "Millet olarak nice zorlukları birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, ilimle, bilgiyle, hikmetle, sabır ve dua ile atlatacağız inşallah." ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Ahmet Salih Dal da Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ibadetlerin gerektiğinde malını canını Allah yolunda feda edebilme bilincini aşıladığını belirtti.

Bu sayede insanların elindekileri ihtiyaç sahipleriyle paylaşma alışkanlığı kazandığını aktaran Milletvekili Dal, bu durumun kardeşlik bağını güçlendirdiğini ve paylaşma duygusunu güçlendirdiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Bulut da bayramın tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Kurban Bayramı, kültür ve geleneklerimiz ile birlikte dini değerlerimizin bizlere yüklediği sorumluluklarımızı hatırlamak ve hayata geçirmenin en güzel vesilelerindendir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA