Kurban Bayramı'na doğru Düzce'nin Akçakoca ilçesinin içinden geçen ve denize dökülen Çivi Deresi, belediye ekiplerince temizlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinin içinden geçen ve denize dökülen Çivi Deresi, belediye ekiplerince temizlendi.

Akçakoca'da yaz sezonun devam etmesi ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kentteki temizlik çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin içinden geçen ve denize dökülen Çivi Deresi'ni iş makineleriyle temizledi.

Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda da temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA