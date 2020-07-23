Kurban Bayramı'na doğru Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurban kesim eğitimi verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurban kesim eğitimi verildi.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından Ereğli Belediyesi mezbahasında 106 kursiyere, kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursu düzenlendi.

Veteriner Hekim Özgür Coşgun ve kesim personeli tarafından kursiyerlere, kurbanlık hayvanları tutma, bağlama, kesim teknikleri ve et muayenesi konularında uygulamalı olarak eğitim verildi.

Kaynak: AA