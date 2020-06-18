Kurban Bayramı'na doğru Ankara Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Zihni Yüce, Ankara'da yeterli kurbanlık olduğunu söylerken, kurbanlıkların bu yıl randevu sistemiyle ve 4 güne yayılarak kesilmesinin planlandığını belirtti.

Ankara Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Zihni Yüce, Ankara'da yeterli kurbanlık olduğunu söylerken, kurbanlıkların bu yıl randevu sistemiyle ve 4 güne yayılarak kesilmesinin planlandığını belirtti.

Başkan Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üyelerinde tüm Ankara'ya yetecek yeterli kurbanlık olduğunu söyledi.

Çiftlik ve ahırlarda kurbanlık satışların başladığını belirten Yüce, bu yıl kurban fiyatlarının canlı kilogram olarak 24-26 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Bu yıl tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üyelerinin satış ve kesim noktasında çeşitli hazırlıklar yaptığını vurgulayan Yüce, şunları söyledi:

"Özellikle kesim noktasında herhangi bir sorun yaşanmaması için sosyal mesafe, hijyen gibi konular en üst seviyeye çıkarılacak. Üyelerimizin çiftliklerinde oluşturulan kesimhanelerde gerekli düzenlemeler yapılarak sosyal mesafenin korunması için randevulu sistemle kesim yapılacak. Bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. Biz özellikle vatandaşlarımızdan, kurban kesimi için bayramın ilk gününe yoğunlaşmamalarını, bunu 4 güne yaymalarını ve kendilerine verilen randevu saatlerine uymalarını istiyoruz. Hem üreticilerimizin sağlığı açısından hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısında bir güne yığılma olmaz ise sosyal mesafe de korunmuş olur. "

Bu yıl kurbanlık fiyatlarında yüzde 15'lik bir artış yaşandığını ve geçtiğimiz yıl 18-22 arasında değişen fiyatların et randımanına göre bu yıl 24-26 arasında alıcı bulduğunu aktaran Yüce, "Kurbanlık fiyatlarında çok fazla bir artış yaşanmadı. Yaşanan artış girdi maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bizim şu anda Ankara'da sadece 2 bin 300 üyemizde 100 binin üzerinde büyükbaş kurbanlık hayvanımız var. Kesinlikle Ankaramızda kurbanlık sıkıntısı bulunmamaktadır." diye konuştu.

Belediyelerle ortak çalışarak kesim ve satış noktalarında dezenfeksiyon çalışmaları yürütüleceğini ifade eden Yüce, kurban bayramının sağlıklı ve huzurlu geçirilmesi için her türlü tedbirin alındığını ve alınmaya davam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA