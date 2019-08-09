Kurban Bayramı'na doğru

09.08.2019 15:06

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çufalı, mesajında, toplumsal kardeşliğin göstergesi olan, dini değerlerin tazelenerek güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı'na ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Rektör Çufalı, mesajında, şunları kaydetti:

"Barışın, kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün ve insan olmanın önemini vurgulayan bayramlarımız, bizi ortak duygular çerçevesinde buluşturarak milli ve dini duygularımızı, inançlarımızı, örf ve adetlerimizi uygulayıp sergilememize ve toplumda millet olma şuurunun şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Kurban Bayramı vesilesiyle ülkemizin birlik ve beraberliğinin, tüm kardeşlerimizle tek vücut olma hissinin yeniden daha kuvvetli bir biçimde hayat bulması en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle üniversitemiz mensuplarının, ülkemizin yarınları olan sevgili öğrencilerimizle kıymetli ailelerinin yanı sıra tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, bayramın milletimize ve insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesi dilerim."

Kaynak: AA