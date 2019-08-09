Kurban Bayramı'na doğru

09.08.2019 10:34

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Aslantatar, mesajında, bayramların toplum olarak birlik ve beraberliği pekiştirdiği, sevinçlerin ve mutlulukların paylaşıldığı günler olduğunu belirtti.

Bayramın rahmet ve bereketiyle geldiğini aktaran Aslantatar, şunları kaydetti:

"Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihin engin derinliklerinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günler bayram günleridir. Bu bayram insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel bir gündür. Kurban Bayramının insanlığa, ülkemize ve halkımıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Uzunköprü Belediye Başkanı Becan'ın mesajı

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan da mesajında bayramların birlik ve beraberlik olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nı tebrik eden Becan, "Geleceğe inançla baktığımız, adalet ve barışın egemen olduğu, demokrasi ve özgürlüklerini büyüten bir ülke umudu ile, Kurban Bayramı'nızı kutluyorum. Bayramı sağlık, huzur ve mutluluk içinde çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim." ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Promet'in mesajı

Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet ise mesajında, Hak-İş Konfederasyonu adına tüm üyelerinin ve Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Promet, "Bayramlar bireysel ve toplumsal olarak, moral değerlerinin çok yoğun olarak yaşandığı özel günlerdir. Muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul ve yaşlılar ile gazilerimiz ve şehit ailelerimizin başta olmak üzere bayramı buruk bir şekilde geçirenlerin unutulmamasını temenni ediyoruz. Mübarek Kurban Bayramının savaşların sona ermesine ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA