Kurban Bayramı'na doğru

08.08.2019 11:16

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Erzincan ve Iğdır'da hem kurban pazarlarında besiciler ile vatandaşlar arasındaki sıkı pazarlıklar arttı hem de görevlilerinin denetimleri sıklaştırıldı.

Erzincan Belediyesince kentteki Erzincan-Sivas kara yolu üzerinde oluşturulan canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan almak isteyenler yoğunluk oluşturuyor.

Vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıkların sürdüğü pazarda, özellikle aralarında 1 ton 100 kiloluk simental cinsi "Paşa" isimli boğanın da bulunduğu iri boğalar ilgi görüyor.

Paşa'yı satışa sunan besicilerden Erkan Çetin, "8 aydır Paşa'nın bakımını yapıyoruz, 23 bin TL istiyoruz. Paşa 1 ton 100 kilogram ağırlığında, şu an pazarın en iri tosunu. Şimdiye kadar müşterisini bulamadık." dedi.

Küçükbaş hayvanlarını satmak için pazara getiren Eren Uçar, "Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunmak için 40 koyunumuzu pazara getirdik ve 15'ini sattık. Ümidimiz hepsini satmak, çünkü borcumuz harcımız var. Devletimiz emeklililere ikramiye verdi, bunun satışlara yansımasını ümit ediyoruz. Kurbanlıklarımız satılmazsa vay halimize." diye konuştu.

Pazardaki yoğunluk ve besiciler ile müşteriler arasındaki alış verişler sürüyor.

Iğdır

Yoğunluğun arttığı Iğdır'daki hayvan pazarında da Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı sağlık ekiplerince denetimler yapıldı.

Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu ve veteriner hekimlerin katıldığı denetimlerde kurbanlık hayvanların satış şartlarının sağlık açısından uygun olup olmadığı ve küpelerine bakılarak kurbanlık hayvanların HaySag sistemine kayıtlı olup olmadığı incelendi.

Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği bakımından zengin il olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızdan kurbanlık alırken mutlaka küpelerine bakarak, bu hayvanın nereden geldiğini bilerek hayvan alım satımı yapmalarını rica ediyorum. Ayrıca kurban döneminde dişi hayvan kesilmemesini istiyoruz. Bu amaç için zaten her gün görevli personelimiz burada bulunuyor. Bakanlığımızın HaySag denilen bir programı var, vatandaşlarımız bu programı cep telefonlarına indirerek, pazarda hayvan alırken kulak küpelerindeki numarasıyla hayvanın kime ait olduğunu, hangi aşılarının yapılmış olduğunu görebilir. Bu da gönül rahatlığıyla hayvan almasına vesile olacaktır."

Kaynak: AA