Kurban Bayramı'na doğru

06.08.2019 09:24

Sakarya Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde alınacak tedbirlere ilişkin kararını yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bayram nedeniyle valiliğin yanı sıra belediye, emniyet, jandarma, asayiş, trafik, müftülük, telekom, sağlık, karayolları, SEDAŞ ve diğer kamu kurum ve kuruluş hizmetleri açısından vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında gereken kolaylığı sağlamak amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.

Genel güvenlik ve asayişin temini, halkın can ve mal güvenliğinin korunması için alınan tüm tedbirlere ilave olarak, bayram tatilini halkın huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için trafik denetimlerinin sürekli yapılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda özellikle de hayvan pazarlarında hırsızlık, yankesicilik, kapkaççılık, dolandırıcılık ve diğer asayiş olaylarına karşı gerekli kontrollerin sıkı bir şekilde yapılacağı kaydedildi.

Bayramın 1. günü dolayısıyla silah atma olaylarına karşı polis merkezlerinde nöbetleşe personel görevlendirileceği ifade edilen açıklamada, kurban derisi ve bağırsaklarının toplanması konusunda da denetimlerin yapılacağı bildirildi.

Tatil boyunca İl Sağlık Müdürlüğünce sağlıkla ilgili sorunları ve trafik kazalarına anında müdahale etmek üzere sağlık kuruluşlarında yeteri kadar nöbetçi personelin görevlendirileceği dile getirilen açıklamada, Türk Telekom ve SEDAŞ Genel Müdürlüğünce arızaların giderilmesi için nöbetçi personelin hazır bulundurulacağı ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin itfaiye, zabıta, su işleri, fen işleri, temizlik işleri, belediye haber merkezleri ve belediye danışma servislerinin 24 saat süre ile görev yapacağı aktarılan açıklamada, kesimhanelerin bayram süresince açık bulunacağı kaydedildi.

Kurbanlık hayvanlarda hastalık taraması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye veterinerlerinin gerekli tedbirleri alacağının belirtildiği açıklamada, kesim yerlerinde atık malzeme birikmemesi ve çevre kirliliğine yol açmaması için park, cadde, sokak ve yol kenarlarında kurban kesilmemesi hususunda gerekli tedbirlerin yürütüleceği anlatıldı.

Açıklamada ayrıca, İl Müftülüğünce, kendi mevzuatları açısından her türlü önlem alınan belediye ve kamu kurumlarına ait kesimhanelerde din görevlisi bulundurulacağı bilgisi iletildi.

Kaynak: AA