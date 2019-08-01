Kurban Bayramı'na doğru

Kurban Bayramı nedeniyle Van'ın Erciş ilçesindeki canlı hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Yeşilova Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Besici Mehmet Coşkun, yaptığı açıklamada, bu yıl hayvan sayısının çok olduğunu belirtti.

Fiyatların düşük olduğunu ifade eden Coşkun, "Vatandaşlar kurbanlıklarını hayvan pazarlarından almalıdır. Buradaki hayvanlar veteriner kontrolünde hayvan pazarına alınmaktadır" dedi.

Kaynak: AA