Kurban Bayramı'na Doğru

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Ebedi kardeşliğimizi tebrikler ve tekbirlerle yeniden ihya ettiğimiz bu günlerde, muhtaçların hanelerine muhabbet ve sevinç taşımalıyız." dedi.

Toprak, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, dayanışma ve paylaşma ruhu ile karşıladıkları Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Toplumda sevgi, saygı, iyilik ve yardımlaşmanın arttırılması için bu özel günleri iyi değerlendirmenin gerekliliğine işaret eden Toprak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın maneviyatına yaraşır bir şekilde, başta büyüklerimiz olmak üzere yakınlarımızı ve komşularımızı ziyaret etmeye, küçüklerimizi sevindirmeye, özellikle de kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye özen göstermeliyiz. Ebedi kardeşliğimizi tebrikler ve tekbirlerle yeniden ihya ettiğimiz bu günlerde, muhtaçların hanelerine muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Bilhassa da, bizlerin huzur ve güvenliği için şehit olmuş kardeşlerimizin bize emanet olarak bıraktıkları ailelerini unutmadan, bayramlarımızı onlarla birlikte büyük bir milli ve dini gün haline getirip, bayramın birleştirici ve kaynaştırıcı gücünü şehitlerimizin ailelerine de hissettirmeliyiz."

Toprak, Hz. Muhammed'in "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir." sözünü anımsatarak, Kurban Bayramı'nda yoksullara, kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine, yetimlere ve şehit yakınlarına kucak açarak sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Hac ibadeti dolayısıyla kutsal topraklarda bulunanları da tebrik ederek, "Bu duygu ve düşüncelerle bu bayramın da birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olması ümidiyle çalışma arkadaşlarımın, Hakkarili hemşehrilerimin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.