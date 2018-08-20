Kurban Bayramı'na Doğru

Samsun Valisi Osman Kaymak, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymak mesajında, sevinçlerin paylaşıldığı, toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak, mutluluğun ve huzurun artmasını, üzüntülerin azalmasını ve manevi değerlerin içtenlikle yaşanmasını sağladığını dile getiren Kaymak, "Kırılan gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların unutulduğu, kaynaşma ve birlik olma duygularının perçinlendiği bayramlarımız, geçmişte olduğu gibi bugün de millet olarak bizler için özel bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Kaymak, bayram günlerinde gönül kapılarının açılması araya konulan mesafelerinin kaldırılarak şefkat ve merhamet elinin uzatılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Başta aile büyüklerimiz olmak üzere bütün yakınlarımızı, komşularımızı, şehit yakınlarını ve gazilerimizi, hasta ve kimsesizleri, huzurevlerindeki yaşlılarımızı ve yetiştirme yurtlarındaki çocuklarımızı ziyaret etmeli, fakir ve muhtaç durumda olanlara destek olmalı, hiç kimseyi bu bayram coşkusunun dışında bırakmamaya özen göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan değerli mesai arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşlarının, çalışmalarımızda bizlere katkı veren değerli basın mensuplarının ve tüm Samsunlu hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor; barış, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan nice bayramlar diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."