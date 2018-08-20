Kurban Bayramı'na Doğru

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, çarşıyı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Kurban Bayramı arifesinde Demokrasi Meydanı'na gelen Erkoç, burada vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların cep telefonuyla öz çekim isteklerini de geri çevirmedi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Erkoç, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu geçirmeleri için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Ülkenin zorlu günlerde geçmesine rağmen Sütçü İmam'ın torunları olan Kahramanmaraşlıların birlik ve beraberlik içerisinde dik duruşlarını sergilediğini belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Ülkemize karşı yürütülen ekonomik spekülasyonlara karşı büyük bir dik duruş var. Vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde, Sütçü İmam'ın torunları olan esnaflarımız fiyatlarına zam yapmadı. Böyle bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum için büyük bir mutluluk duymaktayım. Bayram arifesinde çarşı ve pazarlarımızı geziyoruz. Vatandaşlarımız büyük bir mutluluk içerisinde alışverişlerini yapıyorlar. Hamdolsun vatandaşlarımızda huzur ve bayram sevinci var."