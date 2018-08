Kurban Bayramı'na Doğru

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüfenkci, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların, kardeşlik bilincini yenileyerek, muhabbet ve dayanışmayı pekiştirdiğini belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca milli birlik ve beraberliğe sadakatle bağlı olduğunu aktaran Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Her şeyin üzerinde tuttuğumuz millet iradesi bizi her türlü sıkıntıya ve tehdide karşı koruyan yegane güçtür. Bu güç sayesinde vatanımız üzerinde oynanan kirli oyunları bertaraf ettik ve ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kenetlenen milletimiz, iradesi, basireti ve ferasetiyle bir kez daha dünyaya örnek bir direniş sergilemektedir. Ülkemizin güvenliğini, devletimizin bekasını ve esenliğini hedef alarak türlü operasyonlara soyunanlar geçmişte olduğu gibi her zaman aziz Türk milletinin asil direnişiyle hüsrana uğrayacaklardır."

Tüfenkci, mesajının sonunda İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da mesajında kurbanın cömertlik, halden anlamak, kalpleri fethetmek, empati yapmak, paylaşmak olduğunu bildirdi.

Bayramların toplumsal hayata bereket ve zenginlik kattığını ifade eden Çalık, şöyle devam etti:

"Bugünlerde milli irademize ve devletimize karşı ekonomik bir saldırı söz konusudur. Bu saldırıyı da liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı, aziz milletimizin azimli duruşu, devletimizin soğukkanlılığı refleksi ile bertaraf edeceğimizden kuşkumuz yoktur. Milletimizi karamsarlığa itmeye, milli birlik ve beraberlik bilincini silmeye kastedenlerin emel ve gayeleri karanlık kör kuyulara bir kez daha atılacaktır. Aynı bataklıktan beslenen tüm fitne sahiplerinin milletimizin ve devletimizin üzerindeki hain istekleri hiçbir zaman hedefe ulaşamayacaktır. Zira beslendikleri bataklık gün geçtikçe kurutulmaktadır. Diğer yandan, gerek sınırlarımız içinde gerekse bölgemizde kanlı politikalarını hayata geçirmeye çalışan üst aklın topraklarımıza attığı nifak tohumları kök salamayacaktır."

Çalık, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, milletçe mutlu bir bayram geçirilmesini temenni etti.