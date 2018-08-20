Kurban Bayramı'na Doğru

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaman mesajında, dini ve milli bayramların millet olarak kenetlenmeyi sağladığını belirterek, bayramların ayrıca mutlulukların paylaşıldığı en güzel günler olduğunu dile getirdi.

Kurban Bayramı'nın huzur, barış ve mutluluk vesilesi olmasını temenni eden Yaman, şunları kaydetti:

"Kurban, cömertliktir, dayanışmadır, yoksulların sevindirilmesidir. Kurban, bu dünyaya misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır. Kurban kırık kalpleri, solgun yüzleri, mahzun bakışlıları sevindirmektir. Bu bakımdan tüm ihtiyaç sahiplerinin de bu müstesna heyecana ortak edildiği sosyal dayanışmamızın ve birliğimizin de teminatı önemli bir zaman dilimidir.

Sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı bayram günlerini eş, dost ve akrabalarımız ile yaşamak, engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, yaşlılarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, milletimizle buluşma, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizin aileleri, evlatları, gazilerimiz ve aileleri başta olmak üzere hemşehrilerimizin, aziz milletimizin, Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, gazilerimizi minnetle, şehitlerimizi rahmetle yad ederim."