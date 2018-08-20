Kurban Bayramı'na Doğru

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Şeker mesajında, bir Kurban Bayramı'nı daha milletçe idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kurbanın cömertlik, dayanışma, yoksulların çocukların, yetimlerin, öksüzlerin, hastaların gözetilmesi ve sevindirilmesi demek olduğunu ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

" İçerisinde pek çok güzellikleri ve hikmetleri barındıran Kurban Bayramı'nda birliğin göstergesi hac ibadeti ve Hz. İsmail'in teslimiyeti ve Hz. İbrahim'in sadakati bilinciyle kesilen kurban ibadeti kulların Yüce Allah'a yakınlaşmasına bir vesiledir. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, birbirimize daha çok kenetlenmemize ve kardeşlik hukukunun gereklerini hakkıyla yerine getirmemize vesile olan çok özel zaman dilimleridir.

Bu duygu ve düşüncelerle değerli Karamanlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik eder, hayırlara ve bereketlere vesile olmasını ve bütün insanlığa ve ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."