Kurban Bayramı'na Doğru

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Tunç, mesajında, millet olma iradesini diri tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren, bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzurunu, sevincini, bereketini yaşadıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nın, barışın, esenliğin, geçmişi idrak etmenin, yoksula, kimsesize, çaresize yakınlaşmanın bayramı olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını istemeyen gerek içten gerekse dıştan müdahalelerle Türkiye'nin büyük hedeflere ulaşmasını engellemeye çalışan şer odaklarına karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletçe birlik ve beraberlik içerisinde engel olmaya devam edeceğiz. Milletimizin huzurunu bozan terör örgütleri ile mücadeledeki kararlılığımızı devam ettireceğiz ve daha müreffeh, daha gelişmiş, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak tüm dünya mazlumlarının sesi, hakkın ve adaletin savunucusu olmayı sürdüreceğiz. Ülkemize yapılan her türlü saldırıda milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak, kardeşliğimizi daha da güçlendirerek, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle daha güçlü yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Yüce Allah'ın çağrısına icabet edip hac ibadetini eda etmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacılarımızla birlikte bütün İslam aleminin, milletimizin ve Bartınlı hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyorum."