Kurban Bayramı'na Doğru

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Özkaya, mesajında, Kurban Bayramı'nın Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'de örneğine şahit olunan, ilahi mesajlara şartsız teslimiyetin göstergesi ve Allah yolunda fedakarlığın bir nişanesi olduğunu belirtti.

Bayramların dini ve milli hislerin yoğun olarak yaşandığı, akrabalık ve komşuluk ilişkilerini tazeleyen, toplumsal hayatın canlanmasını sağlayan, İslam'ın yüce değerini yaşatan müstesna günler olduğunu kaydeden Özkaya, şöyle devam etti:

"Yaratıcıya yakınlaşmanın ve O'na samimiyetle yaklaşmanın timsali olan kurbanın, inananlar için önce Allah'a sonra dünya üzerinde yaşayan bütün din kardeşlerine kurbiyyet ve kardeşlik bağıyla ünsiyet kurmalarına vesile olması gerekir. İdrak edeceğimiz Kurban Bayramı, hem hacılarımız hem de tüm Müslümanlar için bir diriliş mesabesindedir. Bu bilinçle düşündüğümüzde bayramlarımız, her yıl Müslümanlık şuurumuzu yenileyen, millet olma irademizi diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereket dolu müstesna günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Hazreti İbrahim'in sadakati, Hazreti İsmail'in teslimiyeti ve Sevgili Peygamberimizin Hazreti Muhammed'in güzel kulluğunun hanelerimize dolması duasıyla Kurban Bayramı'nın şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz eder, tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimin bayramlarını tebrik ederim."