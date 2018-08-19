Kurban Bayramı'na Doğru

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç mesajında, bayramların, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günler olduğunu belirterek, bir kez daha Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günler olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Müslümanların birbirleriyle kaynaşmasına vesile olan yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Mübarek Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Yüce Rabbimiz kestiğimiz kurbanları dergahı izzetinde kabul ve makbul eylesin."

Genç, kurbanlık kesiminin kurullara uygun olarak yapılması konusunda da uyarılarda bulunarak, şunları aktardı:

"Kurban kesiminin manevi atmosferine uygun bir şekilde belediyemizin belirlediği alanlarda yapılmasını istiyoruz. Bunun dışında kötü görüntülere sebebiyet verecek hiçbir kaçak kesime müsaade etmeyeceğiz. Zaten kaçak kesimleri tespit ettiğimiz zamanda gerekli yaptırımları uygulayacağız. Gerekli bütün tedbirleri aldık. Zabıta ekiplerimiz herhangi bir çirkin görüntüye sebebiyet vermemek için sokak ve cadde aralarında hijyenik olmayan kurban kesimine kesinlikle izin vermeyecek ve kesenlere de cezai işlem uygulayarak denetimlerini de bayram boyunca titizlikle sürdürecek."