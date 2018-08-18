Kurban Bayramı'na Doğru

Sivas'ın Zara ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimleri arttırıldı.

Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından bayram öncesi Zara-Ordu, Sivas-Erzincan karayolları güzergahında trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların huzurlu bir seyahat geçirmeleri amacıyla yol kontrol ve trafik denetimleri yapılıyor.

Denetimler sırasında da "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince araç içerisindeki çocuklara kırmızı düdük ve broşür dağıtılıyor.