Kurban Bayramı'na Doğru

Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere yardımda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi aile ve çocuklarına çeşitli yardımlarda bulunulduğu aktarıldı.

Yardımlar kapsamında Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertük'ün de bazı ailelere bayram ziyaretinde bulunduğu aktarılan açıklamada, 70 çocuğun giydirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ertürk, şunları kaydetti:

"Bayramlar dayanışma ve kaynaşma günüdür. Böylesine özel günlerde, özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Küçük bir hediye bir tebessüm, onların dünyalarında çok değişik anlamlar ifade eder. Çocuklarına bayramlık alamayan ailelerimizin her zaman yanındayız. Dar gelirli ailelerimizin her zaman yayındayız. Bu yardımları yalnızca bayramlarda değil sürekli olarak yapıyoruz."