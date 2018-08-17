Kurban Bayramı'na Doğru

Ereğli ilçesinde kurulan kurban pazarında denetim yapıldığı bildirildi.

Ereğli Belediyesine ait Delihakkı mevkisinde bulunan boş alana kurulan pazarda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri ile Ereğli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, denetim ve kontrollerde bakanlık mevzuatına göre gerekli idari işlemler uygulandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Yapılan gıda denetim ve kontrollerinde işyerlerinin hijyen şartları, personel hijyeni, ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin muhafaza durumları, etiket bilgileri ve satış koşullarına bakıldı.

Tüketicilerimizin aldıkları gıda maddelerinde seçici olmaları ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat etmesi gerekmektedir. Gıdaları satın alırken etiketsiz ve ambalajsız ürün satın almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri, mutlaka seçici davranmaları gerekmektedir."