Kurban Bayramı'na Doğru

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, mesajında, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden olan Kurban Bayramı'nın ülke ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Sarı, şunları kaydetti:

"Bayramların ruhuna uygun yaşanmasını, sevgi, saygı ve birlikteliğimizi kuvvetlendiren adımlara vesile olmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, milletçe daha çok kaynaşmamıza ve kenetlenmemize vesile olmasını diliyorum. Başta şehit aileleri olmak üzere öğretmenlerimizin, tüm mesai arkadaşlarımın, milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını en samimi dileklerimle tebrik ederim."