Kurban Bayramı'na Doğru

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Gürer, mesajında, dini bayramların dayanışmayı, güzel ahlakı, barış ve huzuru, hakça paylaşımı öğütleyen özel günler olduğunu ifade etti.

Ülkede ve tüm dünyada yaşanan terör olaylarının, haksızlık ve adaletsizliklerin son bulmasını dileyen Gürer, şunları kaydetti:

"Dini bayramlar, toplumlarda sevgi, barış, kardeşlik duygularını pekiştirerek paylaşım, dayanışma, yardımlaşma gibi manevi zenginlikleri artırır, kırgınlıkları ortadan kaldırır. Kurban Bayramı'nın da bu amaca uygun bir şekilde, tüm dünyada barış, kardeşlik, adalet ve hakça bir paylaşıma vesile olmasını diliyorum."