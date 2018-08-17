Kurban Bayramı'na Doğru

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eri, mesajında, bayramların bireysel ve toplumsal olarak moral değerlerin çok yoğun olarak yaşandığı özel günler olduğunu ifade etti.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Eri, şunları kaydetti:

"Bayramlar sevginin, barışın ve paylaşmanın en üst seviyede olduğu zamanların başında gelir. Bayramlar kardeşlik duygularının kabardığı, yardımların daha özveriyle yapıldığı ve manevi atmosferin hakim olduğu günlerdir. Küskünlerin barıştığı, yardıma muhtaç olanlara merhamet duygularıyla yaklaşıldığı en güzel anlardır."

Kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirmeye çalışan vatandaşların hac ibadetlerinin kabul edilmesini temenni eden Eri, "Hacılarımız, inşallah ibadetlerini eda ettikten sonra memlekete sağ salim döner ve bekleyenlerine kavuşurlar." ifadesini kullandı.