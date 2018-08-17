Kurban Bayramı'na Doğru

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirgil, mesajında, Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların birlik ve beraberliği, kardeşlik ve dostluğu pekiştiren, dayanışma ve paylaşma duygularının en üst düzeyde olduğu müstesna günler olduğunu vurgulayan Demirgil, şunları kaydetti:

"Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Bayramlar, yarınlara hayırlar taşıyan niyettir. Dini ve milli günlerimiz, milletimizin birlik, beraberlik, barış ve huzur içerisinde yaşamasını sağlayan özel günlerdir. Kurban Bayramı'nın tüm Sivaslı hemşehrilerime, milletimize ve ülkemize iyilikler getirmesini diliyorum."