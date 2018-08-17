Kurban Bayramı'na Doğru

Bartın Valisi Nusret Dirim, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.



Vali Dirim, mesajında, bayramın paylaşma ve kucaklaşma anlamı taşıdığını ifade etti.

Bunun farkındalığı içerisinde bir bayram geçirmenin, birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesi noktasında son derece önemli olduğunu aktaran Dirim, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nı bu anlamda bir fırsat olarak görmeliyiz. Bizi güçlü kılan, bizi bu günlere taşıyan birlik ve beraberliğimizin Kurban Bayramı vesilesiyle daha da güçlenerek kuvvetleneceğine olan inancımı ifade ederken, bu bayram da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmaya, yüzlerini güldürmeye ve sofralarına katkı vermeye devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bartınlı hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."