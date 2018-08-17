Kurban Bayramı'na Doğru

Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Promet, mesajında, bayramların bireysel ve toplumsal olarak moral değerlerin çok yoğun olarak yaşandığı özel günler olduğunu ifade etti.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Promet, şunları kaydetti:

"Yoğun iş temposunda göremediğimiz, birlikte olamadığımız dost ve akrabalarımızla birlikte olduğumuz bu mübarek günlerde, ülkemizde ve dünyanın pek çok köşesinde bizim kadar şanslı olmayan insanların da olduğunu bir an olsun akıldan çıkarmamalıyız. Geleneklerimizde önemli yer tutan toplumsal dayanışmanın bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlanmasını, muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul ve yaşlıların sevindirilmesini diliyoruz. Şahsım ve konfederasyonum adına, tüm üyelerimizin, ülkemizin, inananların Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutlar, tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim."