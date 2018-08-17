Kurban Bayramı'na Doğru

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında, bayramların, birlik ve beraberliğe vesile olan özel ve önemli günlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Bayramın Müslümanı Müslüman ile kaynaştıran, yakınlaştıran ve birleştiren dini bir gün olduğunu hatırlatan Sekmen, "Dargınları barıştıran, gönülleri gönüllerle kavuşturan bayram, sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, birlik ve beraberliği sağlayan kutsal günlerdir." ifadesini kullandı.

Kurban kesmenin eşsiz bir teslimiyetle Allah'a teslim olmak olduğunu vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Kurban, dünya ve ahirette saadete vesile olan bir ibadettir. Bayram günleri toplum şuurunun bütünleştiği, fertlerin kaynaşıp kucaklaştığı seçkin günlerdir. Bayramı fırsat bilerek, kimsesizlerin yardımına koşup, kestiğimiz kurbanlardan maddi durumdan yoksun olan vatandaşlarımıza da ikram edelim. Kırgınlığa, dargınlığa, küskünlüğe son verelim. İyilikleri, mutlulukları, güzel hasletleri öne çıkaralım. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyelim. Yüce dinimizin de bir gereği olarak sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duyguları içerisinde, daha mutlu, huzurlu, güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Hac görevlerini yerine getiren tüm hemşehrilerimin sağlık ve sıhhat içerisinde ülkemize dönmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, vatanımız ve milletimizin bekası, birlik ve beraberliğimiz için şehadet şerbetini içen kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."