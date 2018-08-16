Kurban Bayramı'na Doğru

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, ülke ve millet olarak zorlu bir dönemden geçildiğini belirtilerek, birliğe, beraberliğe, dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdrak edeceğimiz Mübarek Kurban Bayramı'nın ulusumuza güç, kuvvet ve moral vermesini diliyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA), HATTAT A.Ş. ve diğer özel sektörde çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, Zonguldaklıların ve halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Eşleri, çocukları ve aileleriyle, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar diliyoruz. Bayramın, kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesi umuduyla saygılarımızı sunuyoruz."