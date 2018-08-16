Kurban Bayramı'na Doğru

Sivas Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, her geçen gün büyüyen, gelişen ve örnek alınan Sivas'ta bir Kurban Bayramı'nı daha huzur ve güven içerisinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Bayramların, toplumsal barışı güçlendiren, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü daha da artıran günler olduğunu ifade eden Gül, "Kaynağını toplumun dini, milli ve kültürel yaşantısından alan bayramlar, toplumu kaynaştıran, bir arada ve kardeşçe yaşamalarına vesile olan sevgi, birlik ve barış günleridir. Türk milletinin en önemli özelliklerinden birisi de toplumsal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerini veren değerli halkımızın sosyal hizmetlere yaptığı önemli katkılardır. Sivaslıların yine bu bayramı da en iyi şekilde değerlendireceğini gazi ve şehit yakınları, ihtiyaç sahipleri ile buluşup onların dertlerini, sevinçlerini paylaşacaklarını, onları yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yüzyıllardır coşkulu katılımıyla kutlanan bayramlarda, insanlar arasındaki birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığına dikkat çeken Gül, şunları kaydetti:

"Göreve başladığım günden bu yana üreten, ekonomik, eğitim, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda İç Anadolu'nun nabzının attığı ilimizde her alanda kalkınmak için başlattığımız çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam etmekteyiz. Bu çalışmaların sonucunda, tarih boyunca birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan ve Cumhuriyet şehri olmanın haklı gururunu yaşayan Sivas'ın hak ettiği yere geleceğine olan inancım sonsuzdur. Bayramların acıya dönüşmemesi için il dışına çıkacak, ilimize tatil için gelecek vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya, daha dikkatli davranmaya ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini bir kez daha hatırlatıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün Sivaslı hemşehrilerimin, kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve basın mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

Gül, "31 Temmuz 2018 günü yavrusu ile birlikte hainler tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve Mustafa Bedirhan Karakaya'ya ve bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, eşi Serkan Karakaya'ya ve kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.