Kurban Bayramı'na Doğru

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Kurban Bayramını kutlayacak olmanın onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Köksal, kurban bayramı nedeniyle piyasada bir hareketlenme olduğunu, döviz kurunda yaşanan artışa rağmen esnafın müşterilerini mağdur etmemeye gayret gösterdiğini ifade etti.

Son günlerde Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını belirten Köksal, "Esnaf teşkilatı ve milletimiz olarak 15 Temmuz'da tepkimizi göstererek dimdik durduk. Şimdi ise Amerika'nın yapmış olduğu hainlik, dolar ve euro artışı ile ekonomimize zarar vermek, ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Esnafımız vatanı ve milleti için her zaman elini taşın altına koymuştur ve koymaya da devam edecektir. ABD'nin ülkemize yönelik olarak yapmış olduğu hainliği asla unutmayacağız." dedi.

Sivas'da esnafın bayrama hazır olduğunu aktaran Köksal, şöyle devam etti:

"Konfeksiyoncudan terziye, bakkaldan manava, fırıncıdan pastaneciye, şarküteriden kasaba tüm esnafımız hazırlıklarının tamamlayarak vatandaşların ihtiyaç duyacağı Kurban Bayramı taleplerini karşılamak için hummalı bir şekilde çalışarak hazırlıklarını tamamladılar. Besicilerimiz de kurbanlıklarını hayvan pazarlarında satmaya başladılar. Esnaflarımıza helalinden bol kazançlar diliyorum."