Kurban Bayramı'na Doğru

Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, ilde kurban olarak kesilebilecek 10 bin 149 büyükbaş ve 15 bin 184 küçükbaş hayvan bulunduğunu bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hayvan varlığının ilde 2018 yılı kurbanlık ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyede olduğunu belirtti.

Gebe ve damızlık dişi hayvanların kurbanlık olarak satışı, kesimi ve hayvan pazarına girişine müsaade edilmemesi kararı alındığını anımsatan ve kurbanlık hayvan satın alınırken dikkat edilecek hususlara da değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dini ölçülere uygun, sağlıklı, besili olması, veteriner sağlık raporunun bulunması, aşı kaydı ve kulaklarının küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportlarının, küçükbaş hayvanların da nakil belgelerinin bulunması, kurbanlık hayvanların erkek olanlarının tercih edilmesi, gebe ve damızlık dişi hayvan olmaması ve sığırların iki yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kurban kesildikten sonra toplum sağlığı açısından kan, atıklar ve iç organlar sokak ve caddelere bırakılmayacak, evcil ve yabani hayvanlara verilmeyecek, derin çukurlara gömülerek imha edilecektir."