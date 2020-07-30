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Kurban Bayramı'na bir gün kala bir ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa alıcısını bekliyor

Trabzon'da Akyazı Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda satışa sunular bir ton 100 kilogram ağırlığında "Pembe" isimli boğa 21 bin TL fiyatla alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na bir gün kala bir ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa alıcısını bekliyor
30.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:52

Trabzon'da Akyazı Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda satışa sunular bir ton 100 kilogram ağırlığında "Pembe" isimli boğa 21 bin TL fiyatla alıcısını bekliyor.

Pazarın en ağır ve en pahalı boğası olan Pembe'yi almak isteyenler fiyatını öğrendikten sonra almaktan vazgeçerken, boğa sahibi Mustafa Akyasan, Pembe'yi satın alacak işadamlarını beklediklerini söyledi.

Akyasan, "Sürmene Oylum Mahallesi'nden geliyorum. Kurban pazarının en kilolu hayvanı. 1 ton 100 kilogram ağırlığında, ismi 'pembe'. Pembe, kurbanlık için kendisini alacak işadamını bekliyor. Fiyatı 21 bin TL. Pazarda bundan daha pahalısı yok. Bakan geçiyor. Korona dan dolayı da fazla bakan yok. Pembe epey maliyeti olan bir hayvan. Alıcısını bekliyoruz. Fiyatını öğrenenler 'Biz bunu kesemeyiz buna bütçemiz yetmez' diyorlar. Eğer burada satamazsak maliyetinin altında kasaba gidecek. Kasaplar çok düşük maliyetine kesiyorlar. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Elindeki hayvanları hemen hemen bitirdiğini belirten kurban satıcısı Şahin Durmuş ise bu sene fiyatların geçen seneye göre farklı olduğunu belirterek "Bayburt'tan geldim. Satışlarımız iyi. Elimizdeki malları hemen hemen bitirdik. Bu sene hayvan yemi daha pahalı olduğu için fiyatlar önceki yıla göre biraz daha farklıydı. Getirdiklerimi sattım, Allah'a şükür hepsini bitirdik" dedi.

Sürmene'den gelen Yaşar Akyasan da işlerin fena olmadığını belirterek, "İşler fena değil, iyi sayılır. Koyunun fiyatı bin TL'den 2 bin 500 TL'ye kadar malına göre değişiyor. Yaklaşık 120-130 kadar hayvan getirdim. Genellikle büyükbaş mallar daha çok satılıyor. İnşallah hepsini satarız. Umudumuzu kesmedik, bekliyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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