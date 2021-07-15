Kurban Bayramı Münasebetiyle Pazaryeri Gençlik Merkezinde Bayramlaşma Yapılacaktır
Kurban Bayramı Münasebetiyle Pazaryeri Gençlik Merkezinde Bayramlaşma YapılacaktırKurban Bayramı münasebetiyle 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 13. 30/ 14. 00 arasında daire amir, memur ve vatandaşlarımızın katılımıyla Pazaryeri Gençlik Merkezinde Bayramlaşma yapılacaktır.
Kurban Bayramı Münasebetiyle Pazaryeri Gençlik Merkezinde Bayramlaşma YapılacaktırKurban Bayramı münasebetiyle 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 13. 30/ 14. 00 arasında daire amir, memur ve vatandaşlarımızın katılımıyla Pazaryeri Gençlik Merkezinde Bayramlaşma yapılacaktır. Kurban Bayramının milletimize mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Berker ÇIRAK Kaymakam
Kaynak: Habermetre