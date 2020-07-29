Kurban Bayramı mesajları 2020: Resimli en güzel Kurban Bayramı mesajları kısa
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Kurban Bayramı mesajları 2020: Resimli en güzel Kurban Bayramı mesajları kısa

Bayramınız mübarek olsun! Kurban Bayramı 31 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram namazı ile birlikte başlayan bayram günü, yerine getirilen kurban ibadeti sonrası sevdiklerinizi en güzel Kurban Bayramı mesajları ile mutlu edin! Resimli, anlamlı Kurban Bayramı mesajları haberimizde.

Kurban Bayramı mesajları 2020: Resimli en güzel Kurban Bayramı mesajları kısa
29.07.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:31

Kurban Bayramı, yardımlaşma ve birlik, beraberliğin simgesidir. Bu önemli günde, tüm yakınlarınıza WhatsApp, Twitter, Facebook üzerinden ve SMS aracılığı ile birbirinden anlamlı Kurban Bayramı mesajları gönderin. Tebrik mesajları ile mübarek güne bir anlam da siz katın! İşte, kısa, uzun, yazılı ve resimli 2020 Kurban Bayramı mesajları...

RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Kurban Bayramını, sevdiklerinizle beraber sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayream tüm insalığa hayırlara vesile olsun...

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle, Hayırlı Bayramlar...

Kurban Bayramı mesajları 2020: Resimli en güzel Kurban Bayramı mesajları kısa

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...

Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramnın miletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim.

Kurban Bayramı mesajları 2020: Resimli en güzel Kurban Bayramı mesajları kısa

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramı mesajları 2020: Resimli en güzel Kurban Bayramı mesajları kısa

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kurban Bayramı mesajları 2020: Resimli en güzel Kurban Bayramı mesajları kısa

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Kurban Bayramı mesajları 2020: Resimli en güzel Kurban Bayramı mesajları kısa

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Kurban Bayramı mesajları 2020: Resimli en güzel Kurban Bayramı mesajları kısa

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun.

Kurban Bayramı mesajları 2020: Resimli en güzel Kurban Bayramı mesajları kısa

Kalpler sevgiyi paylaşmak , insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde , ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kurban Bayramı mesajları 2020: Resimli en güzel Kurban Bayramı mesajları kısa

Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayramı geldi, hoş geldi. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle…

Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram'ınız mübarek olsun.

Kurban Bayramı mesajları 2020: Resimli en güzel Kurban Bayramı mesajları kısa

Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.

Kurban Bayramı mesajları 2020: Resimli en güzel Kurban Bayramı mesajları kısa

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