Kurban Bayramı kutlanıyor - Ahmet Hamdi Akseki Camii

Kurban Bayramı kutlanıyor - Ahmet Hamdi Akseki Camii

Ahmet Hamdi Akseki Camii -Farklı ülkelerden Müslümanların camiye gelişleri -Hutbe verilmesi -Bayram Namazı kılınması -AK Parti Milletvekiileri Bekir Bozdağ ile Emrullah İşler'in vatandaşlarla bayramlaşması -Cemaatin birbirleriyle bayramlaşması ANKARA - Başkent'te vatandaşlar Kurban...

11.08.2019 08:37
Kurban Bayramı kutlanıyor - Ahmet Hamdi Akseki Camii

-Ahmet Hamdi Akseki Camii
-Farklı ülkelerden Müslümanların camiye gelişleri
-Hutbe verilmesi
-Bayram Namazı kılınması
-AK Parti Milletvekiileri Bekir Bozdağ ile Emrullah İşler'in vatandaşlarla bayramlaşması
-Cemaatin birbirleriyle bayramlaşması ANKARA - Başkent'te vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ni doldurdu.

Kaynak: AA
Kurban Bayramı kutlanıyor - Ahmet Hamdi Akseki Camii
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