Kurban Bayramı kutlanıyor

Niğde'de Kurban Bayramı namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, kurbanlıklarını Niğde Belediyesinin belirlediği alanlarda kesiyor.

Niğde'de Kurban Bayramı namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, kurbanlıklarını Niğde Belediyesinin belirlediği alanlarda kesiyor.

Bazı vatandaşlar da belediyeye ait kesimhanede kurbanlarını hijyenin ortamda kestirerek evlerine götürüyor.

Öte yandan hala kurbanlıklarını alamamış vatandaşlar ise hayvan pazarına giderek kurbanlıklarını alıyor.

Kurbanını kestiren Hasan Hüseyin görgülü, bu günlere tekrar erişmeyi dileyerek, "Kurban Bayramı ülkemize hayırlı uğurlu olsun, dünyaya huzur barış ve mutluluk getirsin. Sıra bize geldi, kurbanımız kesilecek." dedi.

Kurbanı kesilen Asım Özkan da Allah'ın herkese kurban kesmeyi nasip etmesini temenni ederek, "Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurbanımızı kestik, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Hayvan pazarından kalan hayvanlarını satmaya çalışan Kemal Eryaman da ufak tefek satışların olduğunu anlatarak, vatandaşların kurbanlıklarını almaya geldiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul