Kurban Bayramı kutlanıyor Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Kurban Bayramı dolayısıyla emniyet ve jandarma personeli ile bayramlaştı.

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Kurban Bayramı dolayısıyla emniyet ve jandarma personeli ile bayramlaştı.

Ekinci, ilçedeki trafik uygulama noktasını ziyaret etti, görevli polis ve jandarma ekiplerinin bayramlarını tebrik etti.

Kaymakam Ekinci, gece gündüz ve özel gün demeden görevini en iyi şekilde yerine getiren güvenlik güçlerinin vatandaşların can ve mal güvenliği, ülkenin huzur ve refahının devam etmesi için canla başla çalıştığını ifade etti.

Ekinci, daha sonra Bostaş, Beğendik ve Hamdibey köylerinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA