Kurban Bayramı kutlanıyor Giresun'un Güce ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Giresun'un Güce ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Güce Merkez Camisinde, cuma namazı çıkışı düzenlenen törende konuşan Kaymakam Durmuş Demir, halkın bayramını kutladı.

Demir, bayramların, birlik, beraberlik, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ile dayanışma günleri olduğunu söyledi.

Törene, Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA