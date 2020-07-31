Kurban Bayramı kutlanıyor Bayburt'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayburt'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Cüneyt Epcim, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Valilik binası önünde düzenlenen törende, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bayramlaştı.

Epcim, burada yaptığı açıklamada, bayramların müstesna zaman dilimleri olduğunu belirterek, Müslümanlar için çok önemli olan Kurban Bayramını birlikte eda etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentin bayramı huzur içerisinde geçirdiğine dikkati çeken Epcim, "Her ilde bazı geleneksel bayram kutlamaları yapılır. Bayburt'umuzdaki bayram kutlamaları genellikle köy ve mahalle odalarında yapılırdı. Ama bu yıl salgın dolayısıyla açık havada yaptık. Devletimizin bu konuda önemli çaba ve ciddiyeti var. Biz bunu bayramlaşma töreninde yansıtmak istedik." dedi.

Milletvekili Zeybek ve Belediye Başkanı Pekmezci de konuşma yaparak katılımcıların bayramını kutladı.

Vali Epcim ve beraberindekiler, daha sonra Polis Evi ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA