Kurban Bayramı kutlanıyor

12.08.2019 10:18

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kaymakam Temel Ayca, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda kurum amirleri, polis ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Ayca, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren önemli günler olduğunu söyledi.

Programa, Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Erdal Yılmaz, Emniyet Müdür Vekili Cemil Bakırtaş, polis ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA