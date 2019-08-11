Kurban Bayramı kutlanıyor

11.08.2019 15:55

Gana Cumhuriyeti'nde yaşayan Müslümanlar Kurban bayramını kutluyor.

Ülkenin farklı şehirlerinde yaşayan Ganalı Müslümanlar, bayrama özel geleneksel kıyafetlerini giyip bayram namazı için camileri doldurdu.

Namazın ardından birbiriyle bayramlaşan Ganalılar, Türkiye'den gelen yardımseverlerle de kucaklaştı.

Bölgede yaşayan çocuklar askeri kıyafet ve tahta silahlarla, meydanda toplanan kalabalığa bayram gösterisi sundu.

Gösterinin ardından, Türkiye'den farklı STK'lar aracılığıyla bağışlanan kurbanlıkların kesimi ülkenin çeşitli bölgelerinde İslami usullere uygun olarak yapıldı.

Türkiye'den gelen yardımseverler, kurbanlık kesiminin yanı sıra kıyafet, şeker ve oyuncak dağıtırken, bölge halkıyla hatıra fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA