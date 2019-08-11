Kurban Bayramı kutlanıyor

11.08.2019 10:00

Ramazan Bayramı dolayısıyla Sakarya'da bayramlaşma töreni düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen toplu bayramlaşma programına, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Protokol üyeleri, hep birlikte bayramlaştıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA