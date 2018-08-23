Kurban Bayramı Kutlanıyor

Kırşehir'de, AK Parti, CHP ve MHP teşkilatları düzenlenen törenlerle bayramlaştı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığındaki bayramlaşma törenine, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Başkanı Muzaffer Aslan, Merkez İlçe Başkanı Muzaffer Aslan ve çok sayıda partili katıldı.

Aslan, burada yaptığı konuşmada, Kırşehir teşkilatları olarak birlik ve beraberlik içersinden bir bayram geçirdiklerini, bayramların kardeşliğin teminatı olduğunu söyledi.

Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını ve büyümesinin önüne geçilmeye çalışıldığını ifade eden Aslan, birlik ve beraberlik içerisinde bu oyunları bozmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Milletvekili Kendirli de, Kırşehir'in gelişmesi için her türlü projeye ve yatırıma destek verdiklerini kaydetti. Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.

CHP Kırşehir İl Teşkilatı'nın bayramlaşma töreni parti binasında gerçekleştirildi. İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, törende yaptığı konuşmada, tüm teşkilatlarıyla birlik ve beraberlik içinde olduklarına vurgu yaparak, yerel seçimler için iddialı olduklarını aktardı. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da, bayramların barış ve kardeşliğin sağlandığı, küskünlüklerin giderildiği önemli günler olduğunu, birlik içerisinde daya büyük başarılar elde edeceklerini dile getirdi.

MHP Kırşehir İl Teşkilatı bayramlaşma töreni parti binasında yapıldı. İl Başkanı Arif Kılıç, Kırşehir'in her zaman kendilerine destek verdiğini vurgulayarak, yerel seçimler için start verdiklerini, çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kılıç'ın konuşmasının ardından partililer bayramlaştı.