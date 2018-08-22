Kurban Bayramı Kutlanıyor

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Kurban Bayramı dolayısıyla Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Evleri, Şehit ve Gazi Derneklerini ziyaret etti.

Vali Sarıfakıoğulları ve eşi Serpil Sarıfakıoğulları ilk olarak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulunarak yaşlılarla sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Giresun Şubesi, Giresun Şehit Aileleri Dayanışma Derneği ile Türkiye Gaziler Vakfı Giresun Şubesi'ni ziyaret eden Vali Sarıfakıoğulları, dernek yöneticileri ve üyeleriyle bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Buradaki ziyaretin ardından Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü mensuplarıyla bayramlaştı. Sarıfakıoğulları emniyet personelinin bayramını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Ardından İl Jandarma Komutanlığında askeri personel ve askerlerin bayramını kutlayan Sarıfakıoğulları, askerlerle sohbet etti.