Kurban Bayramı Kutlanıyor
Edirne'nin Havsa ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Edirne'nin Havsa ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Kaymakam Yunus Ataman, Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen programda, İslam aleminin bayramını kutladı.
Bayramın hayırlara vesile olmasını dileyen Ataman, "Bayramın tüm halkımıza sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.
Programa, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Hasan Murat Çakar, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
İpsala ilçesinde de bayramlaşma töreni düzenlendi.
Belediye düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Süleyman Bakan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da katıldı.