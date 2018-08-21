- Mardin'deki Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programından görüntüler

Süryani cemaati ve dini liderlerinin katılması

- Diyarbakır-Mardin Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün Müslüman vatandaşların bayramını kutlaması

Mardin il protokolünün vatandaşlarla bayramlaştı Kurban Bayramı kutlanıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla Mardin'de resmi bayramlaşma töreni düzenlendi

MARDİN - Kurban Bayramı dolayısıyla Mardin'de resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Mardin'deki Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani cemaati ve dini liderleri de katıldı.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde yaşadığı hoşgörü kenti Mardin'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı yapıldı.

Diyarbakır-Mardin Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün aralarında yer aldığı Süryani cemaati, burada Müslüman vatandaşların bayramını kutladı.

Mardin Vali Vekili Mehmet Uslu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu vatandaşlarla bayramlaştı.