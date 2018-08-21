Kurban Bayramı Kutlanıyor
Bartın'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Bartın'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Valilik salonundaki bayramlaşma töreninde Bartın Valisi Nusret Dirim, tebrikleri kabul etti.
Bayramlaşma törenine, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdür Ogün Vural, daire müdür ve amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Vali Dirim ve beraberindekiler, İl Garnizon Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.